Lanazione.it - Obiettivo secondo posto. La T Gema spalle al muro

Può sembrare paradossale parlare in questi termini della squadra fresca vincitrice della Coppa Italia Lnp di Serie B Nazionale, ma La T TecnicaMontecatini si ritrova con leal. La trionfale parentesi bolognese è stata un dolce intermezzo in un momento in cui le cose in campionato per i "leoni" termali non vanno per il meglio: La Tviene infatti da due sconfitte consecutive e ha perso tre delle ultime quattro gare, subendo dopo mesi da seconda in solitaria il sorpasso della Crifo Wines Ruvo di Puglia ma anche della Luiss Roma, che mercoledì ha fatto suo il derby capitolino contro i cugini della Virtus. Ed è proprio contro gli universitari che gli uomini di Del Re sono obbligati a riprendere la propria corsa: se questa sera alle 21 al PalaCarrara, nell’anticipo del trentaquattresimo turno di regular season, non dovesse arrivare un risultato positivo Savoldelli e compagni sarebbero costretti non solo a dire addio alla seconda piazza ma addirittura a guardarsi leda Pielle Livorno (prossima avversaria dei rossoblù) e Virtus Roma, distanti soltanto 2 punti.