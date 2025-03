Juventusnews24.com - Nuovo allenatore Juve, chi al posto di Tudor dopo il Mondiale per Club? Un solo nome in pole position: gli aggiornamenti

di RedazionentusNews24, chi al posto di Tudor dopo il Mondiale per Club? Un solo nome in pole position: gli aggiornamenti sul futuro della panchina

Igor Tudor ha scelto di subentrare a stagione in corso e a raccogliere le macerie lasciate da Thiago Motta, esonerato dopo soli otto mesi dalla sua nomina. Per il futuro però, salvo colpi di scena, i bianconeri dovrebbero ripartire da una nuova figura.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il primo nome sulla lista è e resta Antonio Conte, sotto contratto con il Napoli. La Juve farà di tutto per capire se potranno esserci i margini per strapparlo a De Laurentiis in estate, pertanto il fronte resta da monitorare.