Nuove apparecchiature per il reparto di Chirurgia grazie ad Auser

Un nuovo macchinario che permetterà aldidell’ospedale di Sondrio di fornire un servizio migliore ai pazienti affetti da patologie colonproctologiche. Tecnologicamente avanzato, efficace ed espandibile, il Digital mobile advanced è una stazione proctologica, in uso alla, che consente di effettuare esami specialistici evitando ai pazienti viaggi fuori provincia. Il nuovo dispositivo, donato dacon Fondazione Pro Valtellina e Bim quali sostenitori, mette a disposizione del proctologo un sistema diagnostico unico per la realizzazione di tutte le principali operazioni diagnostiche nell’ambito di una specialità che, negli ultimi anni, ha visto crescere in maniera significativa la domanda di prestazioni. È stato il direttore dellaAlessandro Longhini a illustrare l’utilizzo del dispositivo con i membri della sua équipe: Alessandro Spolini, Guglielmo Clarizia e Michele Paterno.