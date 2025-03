Ilrestodelcarlino.it - Nuova illuminazione per il paese. Interventi previsti in sette strade

Sono in partenza sul territorio matildeo lavori di miglioramento ed efficientamento della pubblicaper complessivi 80 mila euro. Si tratta didi riqualificazione dei corpi illuminanti, volti ad ampliarli o migliorarli, localizzati invie e luoghi del comprensorio comunale: via dei Mille, via Malaguti, via della Libertà e via per Burana per quanto riguarda ledel Capoluogo, e via Arginelli, via I Maggio, via Argine Diversivo per quanto concerne frazioni e forese. "Un nuovo impulso all’aggiunta o alla miglioria dei corpi illuminanti del territorio – commentano il sindaco, Simone Saletti, e l’assessore ai Lavori pubblici, Marco Vincenzi –. Tutti gliprevedranno l’utilizzo di tecnologie ad alta efficienza energetica, vale a dire a basso consumo di elettricità da un lato e a ridotto inquinamento luminoso dall’altro.