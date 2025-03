Ilgiornaledigitale.it - Nuova Audi Q9 2026, maxi suv anche per l’Europa

L’Q9, attesa per il, rappresenterà il nuovo SUV di punta della casa dei quattro anelli, posizionandosi come diretto concorrente di modelli come BMW X7 e Mercedes-Benz GLS. Questo veicolo di grandi dimensioni offrirà sette posti distribuiti su tre file di sedili, garantendo ampio spazio e comfort per tutti gli occupanti. L’auto arriverà alla fine del, posizionandosi al di sopra dellagenerazione della Q7.Design EsternoIl design dell’Q9 seguirà l’evoluzione stilistica del marchio, presentando un frontale caratterizzato da una griglia single-frame di grandi dimensioni e fari sdoppiati. Le sottili luci diurne si estenderanno al di sotto della linea del cofano, mentre i gruppi ottici principali saranno posizionati più in basso nel paraurti. Il profilo laterale evidenzierà una linea del tetto leggermente inclinata e montanti D angolati, conferendo al SUV un aspetto sportivo.