Non un suicidio, ma un femminicidio: il caso di Daniela Gaiani

Il decesso di, inizialmente archiviato come, è stato ora riclassificato come. La Procura di Bologna ritiene che sia stata uccisa dal marito Leonardo Magri, che avrebbe messo in scena ilper liberarsi di lei e vivere una relazione con una donna più giovane. L’ipotesi d’accusa parla di omicidio aggravato da relazione sentimentale e futili motivi, elementi che potrebbero condurre a una condanna all’ergastolo.La famiglia accusa il maritoLeonardo Magri, che ha sempre negato ogni responsabilità, è attualmente a piede libero. Venerdì 28 marzo si è svolta l’udienza preliminare davanti al giudice Salvatore Romito, durante la quale è stata sollevata una questione procedurale dalla difesa. Il giudice ha ritenuto fondata l’eccezione relativa alla mancata indicazione di un avvertimento nell’avviso di fissazione dell’udienza, disponendo così il rinvio al 14 maggio.