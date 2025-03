Spazionapoli.it - Non solo Marianucci, nel mirino c’è un super colpo per la difesa: la conferma sul Napoli

Leggi su Spazionapoli.it

Ilha bloccato Lucain vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Tuttavia, non è affatto escluso che il calciatore, ora in forza all’Empoli, possa essere l’unico rinforzo nei centrali di.A poco più di ventiquattro ore dalla sfida contro il Milan, cresce l’attesa in casaper un match che potrà dire molto sul prosieguo della stagione degli azzurri. Antonio Conte ne è consapevole e ha lanciato oggi un segnale forte e chiaro nella conferenza stampa andata in scena quest’oggi dal centro sportivo di Castel Volturno. Non sarà certamente facile ma i partenopei hanno intenzione di andare fino in fondo alla lotta per lo Scudetto, anche se il divario in classifica dall’Inter segna tre punti di distacco.Tuttavia, un occhio è ben mirato anche verso il futuro.