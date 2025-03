Spazionapoli.it - “Non so cosa accadrà”, Napoli: Cajuste parla del suo futuro

Jenssi è soffermato in un’intervista sul suoIldi Antonio Conte è atteso dalla sfida di domani contro il Milan di Sergio Conceicao. Gli azzurri, di fatto, sono attesi dalla gara contro il Milan. Questa gara, ovviamente, è molto importante per la lotta scudetto.Gli azzurri, di fatto, non posso permettersi di perdere ulteriore terrreno dall’Inter. Nel frattempo, però, in casa azzurra bisogna registrare delle dichiarazioni importanti di: “Non sonel mio, non dipende da me”Lo svedese, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘East Anglian Daily Times’, ha infattito così sul suo:“Bisogna aspettare e vedere, non ho nessuna idea disuccederà. Ci sono alcune partite rimaste ed è questo il mio obiettivo. Quello che succede in estate capita in estate”.