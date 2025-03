Linkiesta.it - Non scegliendo tra Europa e Stati Uniti, Meloni sceglie Trump (e Putin)

Leggi su Linkiesta.it

Per fare l’adulta nella stanza del governo sovranista, nell’intervista al Financial Times Giorgiaha liquidato come «infantile» la posizione di chi pensa che a questo punto si debbare – sull’Ucraina, sulle politiche di difesa, sui dazi: cioè praticamente su tutto, Groenlandia compresa – tra glie l’e gli altri Paesi dell’ex blocco occidentale, sostenendo che il compito dell’Italia è piuttosto quello di ridurre la frattura transatlantica, a sentir lei prodotta della malevolenza politica degli europei e non dalla programmata demolizione dell’alleanza euro-americana da parte della Casa Bianca.In ogni caso, per non lasciare adito a dubbi circa la speciosità della sua equidistanza,ha poi dichiarato di concordare con la diagnosi di J.D. Vance sulla perdizione europea, cioè con il cuore del discorso che il vicepresidente americano ha pronunciato un mese fa a Monaco riproponendo in salsa Maga la stessa sbobba nazi-nichilista propinata per due decenni dai canali della propaganda russa.