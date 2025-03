Non può essere quello di prima La sentenza su Sinner

Leggi su Liberoquotidiano.it

Manca sempre meno al ritorno in campo di Jannik. L'altoatesino dovrebbe fare la sua apparizione agli Internazionali BNL d'Italia, dove il pubblico del Foro italico di Roma si prepara a riservagli un'accoglienza da eroe del Paese. Tuttavia, la sospensione di tre mesi potrebbe aver alterato non di poco la sua condizione fisica. Non è detto infatti che il numero uno al mondo torni - subito - ache abbiamo ammirato agli Australian Open. Sul tema è intervenuto la leggenda del tennis americano Andy Roddick, che ha spiegato: "tornerà agli Internazionali e il suo pubblico di casa a Roma impazzirà. Con il supporto e fama di cui gode in Italia, non sono sicuro che ci sarebbe potutoun posto migliore per lui al momento del ritorno. Ha giocato bene a Torino e ha vinto le finali ATP lì, ma non ha giocato a Roma l'anno scorso, quindi non hanno visto Jannik da quando è diventato il miglior giocatore del mondo".