Ilfattoquotidiano.it - “Non mi sento bene, non riesco ad andare avanti”: malore per Andrea Pucci sul palco a Forlì. Sui social il post “premonitore”

Momenti di apprensione al Gran Teatro PalaGalassi didurante lo spettacolo di. Il comico, che stava celebrando i suoi 30 anni di carriera con il tour “30 anni. e non sentirli”, ha improvvisamente interrotto la performance a causa di unimprovviso.Dopo circa mezz’ora di spettacolo,ha detto al pubblico: “Non mi, nonad”, prima di ritirarsi dietro le quinte. Gli spettatori presenti, visibilmente preoccupati, hanno atteso con ansia il suo ritorno, ma dopo circa quindici minuti, uno dei musicisti ha comunicato che il comico non era in grado di riprendere. Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, il pubblico ha vistoallontanarsi dietro le quinte. Poi ha atteso, fino a quando alcuni membri dell’orchestra hanno annunciato che lo spettacolo non sarebbe stato ripreso.