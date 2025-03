“Non mi sento bene” così Andrea Pucci interrompe improvvisamente lo spettacolo | cosa è successo a Forlì

Leggi su Fanpage.it

“Non mibene, non riesco ad andare avanti”, ha detto il comicoprima di dirigersi dietro le quinte del Gran Teatro PalaGalassi di, dove stava mettendo in scena il suo‘30 anni. e non sentirli’. "Niente di drammatico",pare sia stata spiegata la defezione improvvisa del comico. I biglietti restano validi e pare che lo show potrà ripetersi in autunno, in una data è ancora da definire.