Metropolitanmagazine.it - Non è mai troppo tardi per salire sul palco: le signore di Ostuni (e dell’Associazione Il filo di Arianna) si preparano per andare all’Eurovision con Tommy Cash

È bastato un Tik Tok andato virale per farsi notare dal cantante estone in gara, e ora ledistanno preparando la valigia percon lui sul. Ancora non sappiamo chi e quante persone andranno, ma ciò che è certo è chemantiene le sue promesse. L’ormai famoso cantante, che ha conquistato il pubblico italiano e internazionale con la sua “Espresso Macchiato”, ha infatti notato qualche settimana fa il video dove le “nonnine” ballavano la sua canzone. Da lì, il suo staff ha scelto di portarle con se a Basilea, dal 13 al 17 maggio.e ledipronti per l’EurovisionE alla fine, dopo giorni di trattative con lo staff di, si sono definiti gli accordi. Il cantante aveva commentato sui social il reel da milioni di visualizzazioni “Le mie ballerine per l’Eurovision”.