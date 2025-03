Ilrestodelcarlino.it - Non ci saranno Defrel e Dellavalle

Se mai ci fossero dubbi, il momento è questo. Il momento di lanciare un segnale chiaro, non solo a chi ha richiesto a gran voce il carattere necessario per uscire dal tunnel attraverso striscioni limpidi e palesi, ma anche a chi dovrà prendere decisioni per il futuro ovvero club e dirigenti. Il Modena si gioca il futuro da domani alle prossime tre settimane, nel trittico Catanzaro, Pisa e Sassuolo ma l’infermeria non consente sorrisi. Non esattamente la notizia migliore per Mandelli, alla vigilia di una delle gare più delicate della stagione. La difesa canarina perde un pezzo, non proprio banale:ha un problema muscolare e sarà costretto a saltare il Catanzaro, per recuperare chissà per Pisa. Il tridente difensivo potrebbe, dunque, prevedere la presenza di Caldara o Vulikic con Zaro e Cauz, a meno che il tecnico non rifletta su un passaggio alla difesa a 4 ma pare improbabile, al momento.