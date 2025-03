Ilfattoquotidiano.it - Non chiamatelo copricostume: il caftano è il capo ‘must-have’ dell’estate. Da Bianca Jagger alle creazioni di Sara Roka, storia di capo iconico emblema di stile

Un viaggio accelerato tra tempi antichi e varie culture, ecco che cosa rappresenta il. Si tratta di unnativo dei territori mediorientali – in particolare l’antica Persia, territorio corrispondente all’attuale Iran – che si è diffuso nel corso dei secoli viaggiando fino in Russia e in Oriente. Originariamente indossato dagli uomini si è ben presto trasformato in ununisex, e con la sua espansione in lungo e in largo se ne trovano esemplari di tutte le forme, tessuti, colori, qualità e pensati per ogni utilizzo, semplici per le persone comuni e opulenti per i sovrani. È stato definito negli anni Sessanta da Diana Vreeland, ex direttrice di Harper’s Bazaar e Vogue America come “una moda per belle persone”, e negli stessi anni ildiventa oggetto di sperimentazione da parte di stilisti come Emilio Pucci, Halston e Yves Saint Laurent – grazie anche al suo amore per il Marocco -.