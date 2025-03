Ilrestodelcarlino.it - "Non c’erano certezze: rischiavamo il Far West"

Anche Confartigianato Imprese Ascoli-Fermo e Macerata, attraverso le parole del suo presidente Enzo Mengoni, titolare del ‘Forno Regina’, ha fatto sentire la sua voce. Presidente Mengoni, si è messo rimedio ad una situazione così insostenibile? "il Far. Serviva subito la proroga, anche perché eravamo agli sgoccioli. Le aziende, all’unisono, avevano concordato sull’azione che Confartigianato sta portando avanti su più fronti. La proroga era infatti imprescindibile e il Consiglio dei Ministri lo ha capito. Si rischiava di gravare sulle imprese per almeno due miliardi, senza offriresu beni assicurabili, coperture dei danni e trasparenza delle offerte assicurative". In effetti decreto appariva ancora troppo poco chiaro per tempi così ristretti? "Vero. Presentava troppi punti oscuri: sono infatti esclusi i danni da precipitazioni intense e non è stata definita una mappa precisa dei territori a rischio, il che porterebbe a una disparità di trattamento tra le diverse zone del Paese, con costi ingiustificati per le imprese.