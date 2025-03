Spazionapoli.it - “Non bisogna rilassarsi”, Conte a tutto tondo: il messaggio è netto

Antonioè stato protagonista di una lunga intervista.Il Napoli, dopo la sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, è atteso da una gara davvero fondamentale. Domani sera, infatti, gli azzurri giocheranno allo stadio Diego Armando Maradona contro il Milan di Sergio Conceicao.La squadra partenopea, considerando anche il match interno dell’Inter contro l’Udinese, deve assolutamente battere i rossoneri per non perdere ulteriore terreno dalla vetta della classifica del campionato di Serie A. Tuttavia, in attesa della gara contro il Milan,registrare alcune dichiarazioni di Antonio.Antonio: “L’allenatore è il termometro della squadra”Il tecnico salentino, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni a ‘L’Equipe’:“Per non perdere mai c’è bisogno di un allenatore molto esigente? Nonessere mai tranquillo.