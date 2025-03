Notizieaudaci.it - Noemi Fiordilino travolta e uccisa da ubriaco che guidava col piede ingessato: stava soccorrendo animale

La tragedia a Lurago a Marinone, il 43enne non ha prestato soccorsoI carabinieri hanno rintracciato e arrestato il 43enne accusato di aver travolto e ucciso la notte tra venerdì 28 e sabato 29 marzo la 20ennea Lurago Marinone, in provincia di Como, e di essere poi fuggito senza prestare soccorso. La giovane era residente a Vertemate con Minoprio. L’uomo, un classe 1982 di Fenegrò,con un tasso alcolemico pari a 1,49 mg per litro e con un. I fidanzati si erano fermati per soccorrere unselvatico dopo averlo urtatoQuando sono intervenute le forze dell’ordine era nel suo appartamento e quando i militari sono arrivatidormendo. La 20enne, trascinata per una cinquantina di metri, è morta poco dopo il ricovero all’ospedale di Como.