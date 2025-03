Laprimapagina.it - Noemi Fiordilino: il pirata della strada accusato di omicidio stradale, omissione di soccorso e simulazione di reato

Leggi su Laprimapagina.it

, una ragazza di 20 anni, è morta nella notte, intorno alle 2.30, dopo essere stata travolta da un’autolungo lache collega Lurago Marinone a Limido Comasco, in provincia di Como. In base ad una prima ricostruzione,, residente a Vertemate, viaggiava in auto con il fidanzato. I due si erano fermati per soccorrere un piccolo animale che avevano probabilmente investito.ha attraversato laed è stata investita da un veicolo che arrivava a forte velocità. L’automobilista l’ha trascinata per circa 50 metri, poi è fuggito.Trasportata in elicottero all’ospedale Sant’Anna di Como,è morta poco dopo. La fuga dell’automobilista è durata alcune ore, ma è stato arrestato dai Carabinieri.L’uomo, un 43enne, rientrava a casa dopo una serata con amici e guidava sotto l’effetto dell’alcol, con un tasso alcolemico di 1.