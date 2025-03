Gamerbrain.net - Nintendo Today: la nuova app ufficiale è disponibile

A sorpresa, proprio sul finale delDirect odierno, è apparso Shigeru Miyamoto per svelare un nuovo tassello dell’ecosistema, un’app pensata per diventare il punto d’incontro digitale tra la compagnia giapponese e i suoi fan.da oggi su dispositivi iOS e Android, laapplicazione punta tutto sull’informazione diretta e quotidiana.Cos’èsi presenta come un hub informativo giornaliero, una sorta di diario interattivo che accompagna gli utenti nel mondopasso dopo passo. Al suo interno si troveranno contenuti aggiornati ogni giorno, come:News ufficialiVideo e trailerMini-fumetti a temaAggiornamenti su giochi, eventi e consoleNon si tratta solo di una vetrina per i prodotti, ma di un vero e proprio strumento di comunicazione diretta, che riflette la filosofia deiDirect: tagliare ogni filtro e parlare direttamente con la community.