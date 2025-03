Lanazione.it - Niente più zona rossa . Finito il provvedimento ci si interroga sul futuro

È terminato giovedì ildella "" nelle aree adiacenti alla stazione ferroviaria della città. La decisione era stata adottata su direttiva del ministro dell’interno e su richiesta del sindaco Michele Conti, consentendo alle forze dell’ordine di adottare misure mirate in presenza di comportamenti aggressivi, minacciosi o molesti. Tra le disposizioni previste, figuravano il divieto di stazionamento e l’allontanamento di individui già segnalati alle autorità giudiziarie. Secondo i dati forniti dalla questura di Pisa, il periodo di "", in vigore dal 27 gennaio al 27 marzo, ha portato a 30 provvedimenti di allontanamento e alla denuncia di tre persone sorprese nell’area in violazione delle disposizioni. Durante le operazioni sono stati controllati 98 veicoli e 380 persone, di cui 72 con precedenti penali.