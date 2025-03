Lanazione.it - "Niente Imu agli utenti del porto. Le società devono rimborsarla"

Glideldi Scarlino hanno ottenuto una vittoria importante nella batta legale contro l’addebito dell’Imu, un’imposta che veniva era stata inclusa tra le spese di gestione, nonostante i contratti di godimento pluriennale non prevedessero tale onere. "Dal 2017 infatti – spiegano i ricorrenti –, la Marina di Scarlino imponeva ai concessionari il pagamento dell’Imu pur non essendone i proprietari". Dopo anni di proteste e un primo tentativo di risoluzione tramite un lodo arbitrale, gli, rappresentati dalle loro associazioni e patrocinati davvocati Luigi e Niccolò Seghi del Foro di Firenze, hanno dovuto ricorrere al Tribunale di Grosseto per tutelare i propri diritti. E il Tribunale ha accolto le istanze degli, "riconoscendo – dicono ancora i ricorrenti – l’illegittimità dell’addebito e condannando la Marina di Scarlino e Promomar al pagamento delle spese processuali.