Niente bianco e nero: dall'abbigliamento agli accessori, è il giardino a ispirare la palette di stagione

Benvenuta primavera. Per accoglierla basta un vestito floreale. Ma anche una blusa in georgette stampata, un blazer Liberty, una jumpsuit in seta ricoperta di arbusti. A ciascuna il suo florido must-have, passando anche dal comparto borse e scarpe a fiori. Lo scopo è solo uno: sbocciare, grazie all’outfit. Pois, fiori e romanticismo: la primavera/estate 2025 di Carolina Herrera è un inno alla femminilità X Leggi anche › Fiori o catene? Gli orecchini eleganti di tendenza sono i pendenti (lunghi) di design Si schiudono infinite corolle sul guardaroba, eterogenee come in natura.