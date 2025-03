Internews24.com - Nico Paz Inter, il direttore sportivo del Como chiosa sulla possibile cessione: che risposta di Ludi!

Leggi su Internews24.com

di RedazionePaz, ildel: chedi! Le sue parole prima del match con l’Empolivenuto ai microfoni di Dazn nel corso del prepartita diEmpoli, ildel club lombardo, Carlalbertoha risposto così sul futuro diPaz, obiettivo del calciomercatoper la prossima stagione.CI SARÀ DA DIVERTIRSI NEI PROSSIMI ANNI? – «Me lo auguro per me e per la comunità di, devo ringraziare il presidente e la proprietà che mi hanno dato fiducia dopo 6 anni entusiasmanti, abbiamo l’ambizione e la speranza che il meglio deve ancora venire, lavoreremo ancora più forte per migliorare».IL MIO COLPO PREFERITO DI QUESTA STAGIONE? – «A gennaio abbiamo finito una transizione tecnica cominciata a luglio, tutto ciò che abbiamo fatto era programmato.