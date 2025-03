Secoloditalia.it - Nichi Vendola indeciso tra letteratura e politica: pronto a ricandidarsi in Puglia. Ma prima presenta un libro di poesie

Sarà l’effetto di Romano Prodi e Fausto Bertinotti, tornati prepotentemente sulla breccia con le loro intemperanze fisiche e verbali, sarà la “Nostalgia balorda” per dirla con il cantore sanremese Olly, mavuole tornare in campo. La notizia è stata anticipata dal Corriere della Sera. A 66 anni la seconda vita diA 66 anni, l’ex astro nascente della sinistra italiana, già governatore della Regione, vuole tornare in. “Vent’anni dopo”, per dirla con il romanzo di Dumas dedicato ai tre moschettieri. Il moschettiere in questione vuole tornare “da soldato della”, fanno sapere al Corriere dallo staff vendoliana.L’attuale presidente di Sinistra italiana, che nel 2005 diventò governatore a sorpresa battendo Raffaele Fitto, s’inventò la «vera pugliese» governando per due mandati.