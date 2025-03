Amica.it - New-Yuppie: lo stile che proietta potere e influenza

Esercizi di immaginazione: sono gli Anni 80, lavorate nella finanza e state discutendo con il vicepresidente tramite un Motorola DynaTac 8000x. Vi guardate allo specchio: che cosa indossate? Forse qualcosa di molto simile a ciò che Anthony Vaccarello per Saint Laurent ha mandato in passerella per la primavera/estate 2025. Nel mondo fashion i direttori creativi hanno ammorbidito la sartoria, austera secondo i canoni di questa estetica, con un guardaroba per chi vuole apparire pronta per il lavoro, ma comunque chic e comoda. Abiti e accessori che continuano are, ma in modo meno ovvio. Il power dressing torna nei nostri armadi con la stessa determinazione con cui un broker di allora si faceva strada per un contratto in Borsa, possibilmente urlando: «L’avidità è una virtù!», tra un Martini e l’altro.