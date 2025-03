Superguidatv.it - Netflix, tutte le uscite e le novità del mese di aprile 2025: le serie e i film da non perdere

ha in serbo per ildi, caratterizzato dalla Festa della Liberazione e da Pasqua, diversetv eper tutta la famiglia. Vediamo insiemeledella piattaforma di streaming che propone alcuni titoli attesissimi dai fan e molte prime visioni.tv: lenel catalogo diTra lepiù attese deldic’è Pulse, il nuovo medical drama ambientato nel centro traumatologico di primo livello più affollato di Miami che ha come protagonisti gli attori Willa Fitzgerald e Colin Woodell. E ancora uscirà la quinta stagione di You e dopo il successo in Rai, vedremo Belcanto anche sudal 17.LedidiVediamo insieme nel dettaglio lein uscita neldisu:Pulse, 3Devil my cry,animata dal 3Nuova scena, episodi dal 5 al 7, 7Ransom Caynon,western 17Belcanto, 17Asterix e Obelix – Il duello dei capi, 30L’Eternauta, 30Il grande cinemaIn occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, dal 15rende disponibile la collection IL GRANDE CINEMA MADE IN ITALY, proponendo una selezione deiche hanno fatto la storia del cinema nel nostro Paese.