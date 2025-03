Quifinanza.it - Nei sondaggi politici centro-destra vicino al 49%, centro-sinistra sfiora il 31%

Settimana interlocutoria sul fronte dei, con i principali partiti alle prese con alcune tipiche scosse di assestamento.L’unico dato di un certo interesse è quel +0,3% che porta la Lega all’8,7%. Per il resto, gli altri azionisti della maggioranza, ovvero FdI e FI incassano un modesto +0,1% andando, rispettivamente, al 29,7% e al 9,4%. Anche il Pd porta a casa il +0,1%, confermandosi secondo partito con il 22,9%. Il M5S è in piena bonaccia, fermo da due settimane all’11,8%.Chi sale e chi scende neioggiLe seguenti percentuali sono tratte dalla Supermedia Youtrend realizzata per Agi e rispecchiano le intenzioni di voto degli aventi diritto al 27 marzo 2025.La rilevazione traccia la media degli ultimi 15 giorni, mettendola a confronto con ielettorali usciti due settimane prima (qui, invece, i numeri deirelativi alla scorsa settimana):Fratelli d’Italia – 29,7% (+0,1%);Partito Democratico – 22,9% (+0,1%);Movimento 5 Stelle – 11,8% (=);Forza Italia – 9,4% (+0,1%);Lega – 8,7% (+0,3%);Alleanza Verdi e– 6,2% (+0,2%);Azione – 3% (=);Italia Viva – 2,4% (=);+Europa – 1,8% (-0,3%);Noi Moderati – 1% (-0,1%).