Strumentipolitici.it - Nei negoziati in Arabia, Mosca sta riuscendo a ottenere vantaggi e a guadagnare tempo

Leggi su Strumentipolitici.it

Le trattative d’sulla tregua si stanno prolungando ormai da settimane. Vengono fatti piccoli passi avanti, o forse di lato, magari qualche passo indietro. Il fatto stesso che Washington sia riuscita a lanciare questiperò è un ottimo segnale. Sembra esservi la ragionevole certezza che USA e Russia compiranno un riavvicinamento storico e vi è anche la speranza che le posizioni dell’Ucraina – e sull’Ucraina – finalmente convergano. Secondo il New York Times, con la loro tattica di intese graduali e di richieste audaci oggi sono i russi a raccogliere risultati importanti al tavolo delle trattative.Piccoli passiDa una parte l’Ucraina, che pensava di avere in ballo un accordo per interrompere subito le ostilità nel Mar Nero. Dall’altra la Russia, che afferma la necessità prioritaria di togliere le sanzioni.