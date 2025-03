Iltempo.it - Ne vedremo delle belle, Valeria Marini si confessa: "In tv per superare la crisi"

Leggi su Iltempo.it

C'è anche lei,, tra le dieci star televisive grandi protagoniste di «Ne», il nuovo programma di Carlo Conti del sabato sera su Rai 1 che già nella prima puntata sembra aver conquistato l'attenzione del pubblico facendo registrare 3 milioni di telespettatori. «Quando me l'hanno proposto ho detto subito di sì - ci hatomi piaceva molto l'idea e poi quello di Carlo è un gruppo fantastico, avevo già fatto con loro "Tale e quale" e mi ero trovata benissimo. Sinceramente non immaginavo fosse così impegnativo ma il segreto per fare questo spettacolo è divertirsi, far divertire e non prendersi troppo sul serio anche perché davvero nel corso della puntata può capitare di tutto». Nella puntata d'esordio, andata in onda il 22 marzo, a trionfare è stata Pamela Prati.