Davidemaggio.it - Ne Vedremo delle Belle, seconda puntata: Pamela Prati in testa nella classifica generale

inarrestabile. Dopo l’ottimo esordio della scorsa settimana, anche stasera la showgirl ha trionfato su tutte le colleghe. Tra confronti irrisolti e backstage più frizzanti dello spettacolo in sè, laha sbaragliato l’agguerrita concorrenzaavversarie nello show-talent di Carlo Conti. Ecco il resoconto di ogni sfida delladi Ne. Prima sfida: ‘musical’ per Veronica Maya e Matilde BrandiDopo l’ingresso corale10 showgirl in gara sulle note di Shake it Off di Taylor Swift e il commento sull’ospitata a Domenica In, laentra nel vivo. Ancora una volta, è Veronica Maya a pescare la prima ‘regina di cuori’ aggiudicandosi la possibilità di scegliere chi sfidare (per regolamento non la collega della scorsa settimana).