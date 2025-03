Davidemaggio.it - Ne Vedremo delle Belle, seconda puntata: Pamela Prati batte Valeria Marini nel canto a ostacoli

Prima sfida: ‘musical’ per Veronica Maya e Matilde BrandiDopo l’ingresso corale10 showgirl in gara sulle note di Shake it Off di Taylor Swift e il commento sull’ospitata a Domenica In, laentra nel vivo. Ancora una volta, è Veronica Maya a pescare la prima ‘regina di cuori’ aggiudicandosi la possibilità di scegliere chi sfidare (per regolamento non la collega della scorsa settimana). Per la prova musical sulle note di Moulin Rouge, la Maya ha deciso di giocarsela con Matilde Brandi. Come per la prima, la prova consiste nel cantare in lip-sync e ballare seguendo una stessa coreografia imparata in settimana. Dopo entrambe le performance, non ci sono dubbi: Matilde Brandi ha la meglio. 7 colleghe hanno votato per lei, mentre solo Laura Freddi per Veronica.