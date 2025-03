Bubinoblog - NE VEDREMO DELLE BELLE: RIVALITÀ E MALIGNITÀ NEL SABATO DI RAI1 DOPO LA FALSA PARTENZA

la puntata d’esordio, che ha visto la vittoria di Pamela Prati davanti ad Adriana Volpe e Laura Freddi,29 marzo torna su“Ne”.Il nuovo talent show di Carlo Conti non è stato accolto benissimo dal pubblico e dalla critica. Se nei primi minuti la curva era al 22%, segno che c’era attesa, è subito crollata, soccombendo agli Amici di Maria De Filippi.La gara è ancora tutta da giocare: il percorso è appena iniziato e solo alla quinta puntata si scoprirà il nome della vera vincitrice dello show.Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Carmen Russo e Adriana Volpe tornano sul palco pronte a regalare una serata all’insegna di grandi risate e puro intrattenimento.Le concorrenti si metteranno alla prova in cinque discipline: canto, ballo, musical, intervista e un’inedita ‘sfida a sorpresa’ che vedrà due protagoniste fronteggiarsi in un confronto inaspettato.