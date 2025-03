Oasport.it - NBA, i risultati della notte (29 marzo): i Pistons fermano i Cavs. I Knicks espugnano Milwaukee

Si sono disputati questa7 incontri dell’NBA, con due big match d’alta classifica. I Detroitdi Simone Fontecchio ospitavano i lanciatissimi Cleveland Cavaliers, mentre iBucks sfidavano i New York. Ecco come è andata.Volano i Detroitchei leaderEastern Conference, i Cleveland Cavaliers, vincendo 133-122. Dura un tempo il match in equilibrio, poi non bastano i 38 punti (22 nell’ultimo quarto) di Donovan Mitchell ai, con iche rispondono con i 32 punti di Tim Hardaway Jr..che ormai sono a un passo dai playoff che mancavano dal 2016. Per Simone Fontecchio 3 punti in 14 minuti di gioco. Vincono anche i Los Angeles Clippers cheil campo dei Brooklyn Nets 100-132. Durano un quarto i Nets, poi vengono demoliti dai Clippers che volano guidati dai 32 punti di Kawhi Leonard e dalla doppia doppia (21 punti e 12 rimbalzi) di Ivica Zubac.