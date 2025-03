Nba | i Clippers dilagano a Brooklyn vittorie comode per Nuggets e Warriors

Leggi su Sportface.it

Nottata Nba con sette gare in programma. Nessun problema per le big a Ovest, che trionfano senza problemi nelle rispettive sfide. I Los Angelesproseguono senza affanni il loro giro di trasferte a Est, e dopo il successo di ieri contro i Knicks, si ripetono sul parquet deiNets. Finisce 100-132 per i losangelini, che fanno il vuoto nella ripresa, beneficiando dei 31 punti di Kawhi Leonard. I Denverstrapazzano invece 129-93 gli Utah Jazz, che da tempo non hanno più nulla da chiedere alla loro stagione e attendono solo il 13 aprile. Doppia doppia da 27 punti e 14 rimbalzi per Nikola Jokic, che ancora una volta trascina i suoi. Mettono la freccia nella ripresa e trionfano i Golden State: sul campo dei New Orleans Pelicans finisce 95-111. Al rientro dopo una settimana di stop, Stephen Curry è il miglior realizzatore con 23 punti.