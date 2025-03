Ilrestodelcarlino.it - Nasconde al fisco 250mila euro. Muratore senza partita Iva nei guai

Col passaparola si era costruito un bel giro di clienti. E in sette anni, cantiere dopo cantiere, si sarebbe messo in tasca circa, restando però invisibile al. Non contento, nel frattempo, per circa cinque anni avrebbe anche chiesto e percepito il reddito di cittadinanza. Ad aprire il vaso di Pandora sono stati i militari della Guardia di finanza imolesi. Grazie alle periodiche verifiche fiscali che le fiamme gialle svolgono tramite i propri database, sono riuscite a risalire all’uomo, residente a Ozzano e completamente sconosciuto al. Lavorava un po’ dappertutto in provincia di Bologna, in particolare nel territorio del circondario imolese. Secondo la Finanza l’operaio avrebbe evaso almeno per sette anni, nel periodo compreso fra il 2017 e il 2024, operando per lo piùunaiva.