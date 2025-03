Lanazione.it - Nasce la Comunità energetica. Opportunità per cittadini e imprese

Arrivano anche a Perugia le "energetiche rinnovabili". Ha preso il via il progetto della "Cooperativa Perugia Green Energy", promossa dalle associazioni Legacoop Umbria, Confindustria Umbria, ConfartigianatoPerugia e Foligno. Questa nuova Cer si ispira al successo del progetto avviato a Terni pochi mesi fa, in cui diecilocali hanno unito le forze per produrre, consumare e condividere energia pulita. L’obiettivo è chiaro: rafforzare l’autonomiadel territorio, coniugando sostenibilità e condivisione dei vantaggi per. La scelta di adottare la forma cooperativa non è casuale. Questo modello garantisce, infatti, una gestione plurale, democratica e inclusiva dell’energia condivisa, permettendo a tutti i membri di partecipare attivamente alle decisioni e garantendo una giusta distribuzione dei benefici economici e ambientali sul territorio.