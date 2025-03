Lanazione.it - Nasce il San Clemente Tennis Arezzo, si torna a giocare nell’impianto sportivo di via Vecchia

, 29 marzo 2025 – Sidi viail SanScapecchi: “Una nuova gestione per rilanciare lo storico circolo” Con l’open day di questa mattina è stata festeggiata la riapertura dell’impiantocomunale di San. Nuova gestione e nuovo nome per lo storico circolo di viafrequentatissimo dai tanti appassionati di. Il Comune dilo scorso dicembre ha assegnato l’impianto alla società sportiva Sanche si è impegnata a realizzare interventi per un valore di 433.334,24 euro, interamente a proprio carico, in cambio di una concessione gratuita per 25 anni. L’inizio dei lavori di riqualificazione è previsto nelle prossime settimane. Tra i principali interventi: la realizzazione di due campi da padel e due campi da pickleball, ampliando così l’offerta sportiva oltre al tradizionale; lo spostamento del campo dan.