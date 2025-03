Calcionews24.com - Napoli-Milan, Gullit: «Domani spero una cosa ma sarà difficile. I rossoneri sono come il Chelsea… Reijnders top mondiale. Vorrei che la Champions la vincesse questo club»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Ruud, ex fuoriclasse olandese del, sulla sfida deicontro ilin programma in Serie Anon può non portare alla memoria Ruude quanto furono devastanti la sue discese nello scontro che valse lo scudetto nel 1988. Oggi l’olandese parla con La Gazzetta dello Sport. LA .