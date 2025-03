Ilmessaggero.it - Napoli-Milan: dove vederla, orario e probabili formazioni. Leao verso la panchina, Conte senza Spinazzola

Leggi su Ilmessaggero.it

Vietato sbagliare.tornano in campo dopo la pausa Nazionali e si affronteranno in una partita carica di importanza per entrambe le squadre. La formazione di Antonio, attualmente.