Napoli-Milan, discorso di Conte alla squadra: svelate le sue parole

ha parlatoper la sfida di domani tra il suoed il. Quest’oggi, esattamente alle ore 14.00, Antonioterrà a Castel Volturno la conferenza stampa di presentazione del match di domani sera dello Stadio Diego Armando Maradona contro il. Ledel tecnico salentino, ovviamente, sono molto attese sia dai media che dai tifosi azzurri.La gara di domani contro ladi Sergio Conceicao, infatti, è davvero fondamentale per la lotta scudetto. In caso di mancata vittoria, vista anche la sfida casalinga dell’Inter con l’Udinese, ilpotrebbe dire addio al sogno di vincere il quarto scudetto della sua storia. Tuttavia, in attesa del match contro il, è stato svelato undi Antonioproprio in vista del match contro il team meneghino, ecco cosa ha detto Antonio: i dettagli arrivati da Castel VolturnoCome riportato dal ‘Corriere del Mezzogiorno’, infatti, il tecnico salentino ha ribadito ai suoi giocatori due concetti fondamentali del suo mantra: “Niente più distrazioni” e “concentrazione totale” per i prossimi impegni.