Sport.quotidiano.net - Napoli-Milan, Conte: "Saremmo dei folli a non credere allo scudetto"

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 29 marzo 2025 - Dimenticare la frenata di Venezia e ilmporaneo successo dell'Inter contro l'Atalanta per ridare smalto al sognodel, oggi distante comunque 3 punti, tanti e pochi a seconda dei punti di vista: Antonionon si arrende e, insieme alla sua squadra, è pronto a far ripartire la giostra azzurra nella gara interna di domenica 30 marzo, con ilche si presenterà al Maradona alle 20.45 a sua volta per continuare la propria rincorsa a un posto in Europa. Le ultime dall'infermeria La consueta conferenza stampa della vigilia del tecnico salentino si apre parlando di ciò che è stato appena lasciato alle spalle: una sosta ricca di insidie, ma anche di buone notizie dal fronte infermeria in particolare per quanto riguarda David Neres. "Era fuori da un mese e mezzo.