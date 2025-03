Sport.quotidiano.net - Napoli-Milan, Conceiçao: “Non sono il Conte portoghese e non mi servono rassicurazioni”

o – Chiaro, concentrato, tranchant e poco disposto a divagare: è il Sergiodella vigilia di, in programma domani alle ore 20.45 al Maradona. La rincorsa alla zona Champions, distante sei punti, passa molto da qui: “Durante la sosta abbiamo fatto un lavoro diverso e importante, anche senza 15 nazionali. Possiamo ancora centrare i nostri obiettivi”, le prime parole del. Il ruolo di Ibrahimovic Oggi, come ieri, si è rivisto Ibrahimovic aello, dopo tre settimane di assenza anche per una brutta influenza: “Sì, ma non gioca, purtroppo”. In settimana anche Furlani e Moncada hanno fatto visita ad allenatore e squadra: “Non ho bisogno di. Io devo lavorare e non pensare ad altro. Non ho questa debolezza. Dipendo dai risultati e lavoro per i risultati.