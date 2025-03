Spazionapoli.it - Napoli-Milan, Conceicao avvisa Conte: sfida lanciata in conferenza

Sergio Conceiçao ha parlato instampa alla vigilia dellatra, lanciando un messaggio ad Antonioin vista del big match Sergio Conceiçao non ha usato mezze parole nellastampa alla vigilia del big match tra, un incontro che promette scintille. Con il suo stile diretto e un pizzico di grinta, il tecnico portoghese ha mandato un messaggio chiaro ad Antonio, suo vecchio rivale dai tempi in cui calcavano i campi da giocatori.“Contro Antonio ho giocato contro come giocatore, ci siamo affrontati tante volte, mentre è la prima volta per una squadra che è a 3 punti dal primo posto. È una gara importante per entrambi. Vogliamo fare risultato e faremo di tutto per vincere”.Il duello tra i due allenatori non è una novità, ma questa volta la posta in gioco è altissima.