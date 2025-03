Rompipallone.it - Napoli-Milan, che tegola per il tecnico: big a rischio forfait

Leggi su Rompipallone.it

Il big match travede unapesantissima per il, che ora dovrà fare a meno di un titolareLa Serie A fa il suo ritorno dopo la sosta delle Nazionali con l’attesissimo big match tra, valevole per la 30esima giornata di campionato. La partita andrà in scena domenica sera al ‘Maradona’, con gli azzurri che cercheranno di reagire ad un periodo difficile dove i punti stentano ad arrivare per mettere ulteriore pressione alla capolista Inter.Dall’altra parte i rossoneri per rialzare la testa e cercare la giusta carica per terminare al meglio il campionato e salvare quantomeno la faccia, dopo una stagione deludente sotto ogni punto di vista. Unapesantissima però è stata annunciato da uno dei due allenatori durante la conferenza stampa svoltasi nelle ultime ore: la situazione sembra preoccupante e la piazza è allarmata.