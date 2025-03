Anteprima24.it - Napoli, linea 1 chiusa alle 13.30 tra caos e veleni

Tempo di lettura: 3 minutiAncora disagi sulla1, oggifin dall’ora di pranzo “per motivi tecnici”, secondo l’annuncio all’utenza. In realtà, lo scenario è popolato da, in un rimpallo di accuse. Ma si parte dallo stop di oggi, reso noto fin dalla prima mattinata. Un pudico messaggio comunica il “servizio ridotto“. Ultima corsa da Piscinola12.39 e da Garibaldi 13.22. È il bis di ieri, quando la circolazione è stata limitata alla tratta Piscinola – Dante, con ultime corse20:42 da Piscinola e 21:22 da Dante. Tagliato così il previsto prolungamento orario del week-end: non è aria. Ufficialmente, sempre per “problemi tecnici”. E stamane la replica. Ad essere precisi però, per il blocco odierno all’Anm parlano di “molti malati” tra i lavoratori. Ma subito una nota dell’Usb sembra rilanciare altre ragioni.