Spazionapoli.it - Napoli, Conte rivela: “Ecco in cosa dobbiamo ancora crescere”

Leggi su Spazionapoli.it

Antonioha presentato la sfida trae Milan in conferenza stampa e hato in quale aspetto la sua squadra deveUn Antoniocarico si è presentato in conferenza stampa a Castel Volturno per parlare ai giornalisti della sfida trae Milan valida per la 30a giornata di Serie A. Tra i vari temi affrontati dal tecnico leccese, oltre agli infortuni di Anguissa, Spinazzola e Okafor, l’allenatore si è concentrato sullo stato di crescita della sua squadra. Su quali aspetti sono migliorati in questi mesi e su quali il gruppo deve.Ilha la grande chance di crederenello scudetto, con soli 3 punti di distanza dall’Inter. Ma per riuscire a vincere il quarto titolo, non sono più ammessi errori. Bisognerà battere il Milan domani e sperare anche in un passo falso dei nerazzurri.