Serieanews.com - Napoli, colpo di scena Garnacho: adesso il Manchester lo vende, fissato il prezzo

Leggi su Serieanews.com

Ilha provato in inverno a prelevare Alejandrosenza successo: ora è lo United che lo cede ed haanche ildiilloil(Ansa Foto) – SerieAnewsAlejandroè stato forse il tormentone della sessione invernale di calciomercato. Di fatto tutti lo ricordano e non potrebbe essere altrimenti. Il ds Manna ci ha provato fino all’ultimo ad ingaggiarlo, con differenti viaggi in Inghilterra per provare a sbloccare una situazione che giorno dopo giorno si era fatta sempre più ingarbugliata.Gli azzurri, pur di portare l’argentino al Maradona, si erano spinti fino a 60 milioni di euro, gran parte della cifra incassata dal Paris Saint Germain per Kvaratskhelia. Un forcing risultato poi inutile, perché ilUnited ha alzato un muro impenetrabile, rifiutando e respingendo ogni assalto del