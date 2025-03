Napolipiu.com - Napoli al completo, Conte sorride: “Ora possiamo scegliere, non sopperire”

al: “Ora, non”">– Finalmente tutti presenti. Un evento che mancava da tempo e che per Antoniorappresenta una notizia straordinaria. Come riporta il Corriere dello Sport, ilsi prepara al rush finale di stagione con la rosa finalmente al, dopo mesi complicati in cui l’allenatore ha dovuto fare di necessità virtù, reinventando uomini e moduli per fronteggiare le assenze.Lavoro di squadra. Quando Lobotka non c’era, è emerso Gilmour. Quando Neres si è fermato, ha brillato Raspadori. E sulla corsia mancina, Spinazzola ha tenuto botta durante l’assenza di Olivera. Ma ora che il gruppo è al granpotrà finalmente fare scelte tattiche sulla base delle sue preferenze e non più dettate dalle emergenze.