Nadia Cassini il dolore della figlia Kassandra | ‘Pensavo avesse più tempo aveva ancora dei sogni’

Un lutto che ha lasciato un grande vuoto nel mondo dello spettacolo:, attrice icona degli anni ’70 e ’80, è scomparsa il 18 marzo scorso a 76 anni, dopo una malattia che l’ha portata via in pochissimo. LaVoyagis, ha raccontato a Verissimo il dramma di una perdita così improvvisa.Voyagis ha raccontato la malattiamadre a Verissimo“Non sapevamo subito quanto fosse grave” – ha rivelato con la voce spezzata dall’emozione. “A gennaio i medici ci hanno dato la diagnosi di tumore ai polmoni, ma inizialmente non sembrava così aggressivo. Poi si è diffuso al fegato e in due mesi l’ha portata via”.La distanza ha reso tuttopiù difficile.vive a Los Angeles e, pur restando in contatto costante con la madre, ha potuto raggiungerla in Italia solo a febbraio, trascorrendo con lei otto giorni a Reggio Calabria: “Non pensavo sarebbero stati gli ultimi.